Димаш Кудайберген поразил фанатов новым музыкальным клипом (ВИДЕО)

27 ноября в свет вышло новое музыкальное видео Димаша Кудайбергена, созданное по заказу Министерства туризма и спорта Республики Казахстан при поддержке АО "Национальная компания "Kazakh Tourism".

Премьера клипа состоялась в Алматы на Форуме, посвященном закрытию Года туризма Казахстана в Китае, передаёт BaigeNews.kz.

Музыкальное видео на песню "Киелі мекен" снято на красивейших землях Казахстана, в самых знаковых и сакральных местах страны. Мистические горы, прозрачные озера, таинственные пещеры и глубокие каньоны, бесконечные степи, вольный ветер и люди с открытым сердцем, несущие в будущее традиции многовековой истории, — это Казахстан.

"Друзья, с особым трепетом и огромной радостью сегодня в 10:00 на своем официальном YouTube-канале я презентую для вас видеоклип на песню "Киелі мекенім". Новый музыкальный труд посвящен удивительной красоте моей Родины!

В клипе мы попытались передать уникальные природные ландшафты и богатую культуру Казахстана.

Я уверен, что Казахстан станет центром притяжения для путешественников со всего мира", - написал Димаш в Instagram-аккаунте.