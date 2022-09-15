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Instagram_kudaibergenov.dimash Сегодня, 06:22
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Фото: Instagram_kudaibergenov.dimash

Димаш Кудайберген получил медаль из рук Папы Римского

Кказахстанский певец Димаш Кудайберген получил медаль из рук Папы Римского, который находится с визитом в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

Об этом артист сообщил на своей странице в Instagram.

"Большое спасибо Папе Римскому за врученную медаль. Пусть ваша жизнь будет долгой", - написал Димаш.

 
 
 
 
 
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Публикация от Dimash Qudaibergen (@kudaibergenov.dimash)

Папа Римский Франциск прибыл в Нур-Султан для участия в VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий. В своём выступлении на съезде Папа Римский несколько раз процитировал Абая. Он также призвал Казахстан продолжать быть синонимом гармонии и мира.

Также Папа Римский провёл мессу на территории ЭКСПО-парка в Нур-Султане. Молебен состоялся для 10 тысяч верующих католиков и паломников, которые прибыли в Казахстан, чтобы увидеть главу Ватикана и получить его благословение. Подробнее о том, как прошла месса, читайте здесь

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#Папа Римский #Димаш Кудайберген
Сегодня, 06:22
308
Журналист
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