Фото: Instagram_kudaibergenov.dimash

Кказахстанский певец Димаш Кудайберген получил медаль из рук Папы Римского, который находится с визитом в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

Об этом артист сообщил на своей странице в Instagram.

"Большое спасибо Папе Римскому за врученную медаль. Пусть ваша жизнь будет долгой", - написал Димаш.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dimash Qudaibergen (@kudaibergenov.dimash)

Папа Римский Франциск прибыл в Нур-Султан для участия в VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий. В своём выступлении на съезде Папа Римский несколько раз процитировал Абая. Он также призвал Казахстан продолжать быть синонимом гармонии и мира.

Также Папа Римский провёл мессу на территории ЭКСПО-парка в Нур-Султане. Молебен состоялся для 10 тысяч верующих католиков и паломников, которые прибыли в Казахстан, чтобы увидеть главу Ватикана и получить его благословение. Подробнее о том, как прошла месса, читайте здесь.