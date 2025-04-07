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Димаш Кудайберген подарил браслет и спел с особенным поклонником в Актау

Сегодня, 08:47
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Димаш Кудайберген подарил браслет и спел с особенным поклонником в Актау Сегодня, 08:47
Сегодня, 08:47
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Димаш Кудайберген стал настоящим символом вдохновения и доброты во время своего выступления в Актау, которое прошло в рамках торжественного открытия Года "Актау — культурная столица тюркского мира", передаёт BaigeNews.kz. Одним из самых трогательных моментов концерта стал эпизод, когда поклонник с ограниченными возможностями, присутствующий на шоу, с волнением и душевной искренностью подпевает своему кумиру. Этот момент не остался незамеченным.

После выступления Димаш лично встретился с 23-летним фанатом, чтобы поблагодарить его за неподдельную любовь и поддержку. В знак благодарности певец снял с руки свой браслет и подарил его поклоннику, а затем исполнил вместе с ним свою песню. Это была не просто встреча, а настоящий момент взаимного вдохновения и искренности, который зрители долго будут помнить.

Ранее мы сообщали, что 87-летняя мастерица из Мангистау подарила Димашу эксклюзивный шашак.

 
 
 
 
 
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Публикация от 112 - Ақтау - Актау (@112_aktau)

 

 

 

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