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instagram/kudaibergenov.dimash Сегодня, 16:39
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Фото: instagram/kudaibergenov.dimash

Димаш Кудайберген опубликовал видео встречи с Головкиным после боя

Известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген на своей страничке в Instagram поделился видео со встречи с чемпионом мира по боксу в среднем весе Геннадием Головкиным после завершения трилогии "Головкин – Канело", передаёт Baigenews.kz.

Земляки дружески обнялись, после чего боксёр заверил, что после боя чувствует себя хорошо. 

"Для нас ты чемпион и останешься чемпионом! Вперед, Казахстан!", – написал Димаш Кудайберген.

 
 
 
 
 
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Публикация от Dimash Qudaibergen (@kudaibergenov.dimash)

 

Напомним, третий бой GGG и мексиканца Сауля "Канело" Альвареса прошёл в рамках Вечера бокса на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе американского штата Невада. По приглашению казахстанского боксёра в США прилетел Димаш Кудайберген.  Перед началом поединка кумир миллионов исполнил гимн Казахстана.

После 12 раундов Головкин уступил "Канело". В итоге мексиканец защитил звание абсолютного чемпиона мира во второй средней категории. Геннадий же по-прежнему остался обладателем титулов WBA, IBF и IBO на дивизион ниже.

После боя Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев позвонил Головкину  и высказал слова поддержки.

Земляка поддерживали фанаты из разных регионов Казахстана. Например, столичный "Казмедиа" оказался переполненным из-за желающих посмотреть трансляцию боя и поддержать спортивного кумира. Бой транслировали на набережных и главных площадях в городах республики. За день до поединка в разных уголках страны болельщики проводили флешмобы, выстраиваясь в живые символы GGG.

Геннадий Головкин заявил, что несмотря на поражение от Канело,  пока не собирается завершать свою карьеру на ринге. Он уже получил новое предложение о бое от бывшего чемпиона мира в двух весовых категориях британца Криса Юбэнка-младшего.

На пресс-конференции Головкин признался журналистам, что несмотря ни на что, не испытвает большого разочарования и в целом удовлетворён поединком. GGG предположил, что выбрал слишком медленную тактику, хотел затянуть соперника в глубокие раунды, и, возможно, это стало ошибкой.

 

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#Димаш Кудайберген
Сегодня, 16:39
397
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