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  • Димаш Кудайберген опубликовал тизер "самого дорогого" клипа в мире
Кадр из клипа Сегодня, 11:58
816
Фото: Кадр из клипа

Димаш Кудайберген опубликовал тизер "самого дорогого" клипа в мире

Димаш Кудайберген выпустил тизер на клип песни "История одного неба", которую он представит в Алматы 24 сентября на встрече с поклонниками, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Instagram-аккаунт артиста.

Как написал сам Димаш, его 12-минутная работа посвящена единству людей на планете.

"Мы все разделились на расы, нации и религии, но все мы дети одной планеты и живем под одним небом. Жизнь - это высшая ценность. Ни одна священная книга не призывает к уничтожению людей. Мы должны научиться дружить, ибо невозможно, чтобы несколько взрослых страдали миллионы детей. Будущее нашей планеты, будущее людей в наших руках, пусть будет мир в мире. Мы дети одного Дома, одной Земли и одного Неба. Ни одна священная книга не призывает к уничтожению людей. Мы должны научиться дружить, поскольку невозможно, чтобы из-за нескольких взрослых страдали миллионы детей. Будущее нашей планеты, будущее людей в наших руках, пусть будет мир во всем мире", - написал артист в своём блоге, представляя новую работу.

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#Димаш Кудайберген #артисты #культура
Сегодня, 11:58
816
Журналист

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