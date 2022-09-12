Димаш Кудайберген опубликовал тизер "самого дорогого" клипа в мире

Фото: Кадр из клипа

Димаш Кудайберген выпустил тизер на клип песни "История одного неба", которую он представит в Алматы 24 сентября на встрече с поклонниками, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Instagram-аккаунт артиста.

Как написал сам Димаш, его 12-минутная работа посвящена единству людей на планете.