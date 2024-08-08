Димаш Кудайберген и Ratovich выступили для президентов Казахстана и Узбекистана
Сегодня, 19:06
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Сегодня, 19:06Сегодня, 19:06
89Фото: t.me/bort_01
Главы Казахстана и Узбекистана после серии деловых переговоров посмотрели выступление казахстанских талантов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Борт №1.
Перед Касым-Жомартом Токаевым и Шавкатом Мирзиёевым выступили Димаш Кудайберген, Сундет Байгожин, Айгуль Косанова, Азиза Омарова, Алишер Каримов и известный пианист Темирлан Бейсембай (Ratovich).
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