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Димаш Кудайберген и Ratovich выступили для президентов Казахстана и Узбекистана

Сегодня, 19:06
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t.me/bort_01 Сегодня, 19:06
Сегодня, 19:06
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Фото: t.me/bort_01

Главы Казахстана и Узбекистана после серии деловых переговоров посмотрели выступление казахстанских талантов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Борт №1.

Перед Касым-Жомартом Токаевым и Шавкатом Мирзиёевым выступили Димаш Кудайберген, Сундет Байгожин, Айгуль Косанова, Азиза Омарова, Алишер Каримов и известный пианист Темирлан Бейсембай (Ratovich).

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