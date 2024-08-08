Димаш Кудайберген и Ratovich выступили для президентов Казахстана и Узбекистана

Главы Казахстана и Узбекистана после серии деловых переговоров посмотрели выступление казахстанских талантов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Борт №1.

Перед Касым-Жомартом Токаевым и Шавкатом Мирзиёевым выступили Димаш Кудайберген, Сундет Байгожин, Айгуль Косанова, Азиза Омарова, Алишер Каримов и известный пианист Темирлан Бейсембай (Ratovich).