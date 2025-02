На китайском канале BRTV вышел выпуск шоу "Singing for the Central Axis of Beijing" с участием Димаша Кудайбергена и Гун Линны. В финале они представили уникальный музыкальный эксперимент: слияние песен на китайском и казахском языках — "Феникс" и "Караторгай", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт певца.

На фоне казахского кобыза и китайского шэн артисты рассказали легенды своих стран. "Феникс" повествует о мифическом императоре-птице, приносящем мир и добрую погоду, а "Қараторғай" — о беркуте, которого вырастил казахский охотник Акан сери.

Уникальное соединение культурных традиций в исполнении Димаша и Гун Линны восхитилозрителей и оставило незабываемые впечатления.

Отметим, что это далеко не первый дуэт Димаша и Гун Линны. В начале этого года в рамках телепроекта известный казахстанский исполнитель в компании китайской певицы отправился в Храм Земли.