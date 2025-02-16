Димаш и китайская певица Гун Линна решились на уникальный музыкальный эксперимент
Это слияние песен на китайском и казахском языках — "Феникс" и "Караторгай".
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На китайском канале BRTV вышел выпуск шоу "Singing for the Central Axis of Beijing" с участием Димаша Кудайбергена и Гун Линны. В финале они представили уникальный музыкальный эксперимент: слияние песен на китайском и казахском языках — "Феникс" и "Караторгай", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт певца.
На фоне казахского кобыза и китайского шэн артисты рассказали легенды своих стран. "Феникс" повествует о мифическом императоре-птице, приносящем мир и добрую погоду, а "Қараторғай" — о беркуте, которого вырастил казахский охотник Акан сери.
Уникальное соединение культурных традиций в исполнении Димаша и Гун Линны восхитилозрителей и оставило незабываемые впечатления.
Отметим, что это далеко не первый дуэт Димаша и Гун Линны. В начале этого года в рамках телепроекта известный казахстанский исполнитель в компании китайской певицы отправился в Храм Земли.
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