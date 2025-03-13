Димаш Кудайберген готовит грандиозное шоу
Шоу Димаша Кудайбергена состоится осенью 2025 года в Лондоне.
Сегодня, 14:35
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Сегодня, 14:35Сегодня, 14:35
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Народный артист Казахстана Димаш Кудайберген готовит грандиозное концерт в Лондоне, передаёт BaigeNews.kz. Его сольный концерт "Stranger" состоится 12 ноября 2025 года на легендарной арене Ovo Arena Wembley.
Для этого выступления Димаш подготовит новые композиции, которые удивят не только его верных поклонников, но и привлекут новых зрителей. Артист обещает незабываемую атмосферу и яркие эмоции!
Любители музыки могут начать готовиться: регистрация для ранней продажи билетов откроется уже 14 марта.
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