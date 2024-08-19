Димаш Кудайберген готов оказать максимальную поддержку в развитии туризма в Мангистау

Аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай встретился с народным артистом Казахстана Димашем Кудайбергеном, прибывшим в область с рабочей поездкой, передаёт BaigeNews.

На встрече аким региона и артист, известный не только в Казахстане, но и во всем мире, обсудили туристический потенциал региона и проекты, реализуемые по поручению главы государства. Также аким Мангистауской области пригласил певца принять участие в значимом событии 2025 года - "Актау - культурная столица тюркского мира".

"Димаш, мы очень рады видеть вас на священной земле Мангистау. Думаю, что этот визит даст огромный импульс развитию туризма в нашей области. Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев отметил высокий потенциал Мангистау в сфере туризма и поручил развивать его. Сегодня мы комплексно решаем вопросы инфраструктуры, чтобы придать этой отрасли новое направление, и работаем над улучшением качества услуг для туристов. По примеру Баку и Дубая мы приступили к пересмотру генерального плана города Актау. Для привлечения туристов на территории "Теплого пляжа" разрабатывается ряд крупных проектов. У нас есть планы превратить Актау в крупный курортный центр", - сказал Нурдаулет Килыбай.

Народная гордость страны, талантливый певец Димаш Кудайберген, как амбассадор казахстанского туризма, посетил историко-культурные достопримечательности Мангистау. Планируется разработать отдельное произведение, отражающее духовность, культуру и туризм сакрального региона. Певец, впервые посетивший Мангистаускую область, отметил, что впечатлен уникальной красотой природы региона, и готов внести свой вклад в популяризацию туристических объектов.