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dimashnews.com Сегодня, 01:41
178
Сегодня, 01:41
178
Фото: dimashnews.com

Димаш Кудайберген даст концерт в Анталье

Впервые в Анталье состоится сольный концерт Димаша Кудайбергена в рамках его нового тура Stranger, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на dimashnews.com.
 
Грандиозное шоу состоится в Анталье 6 мая на многофункциональном Стадионе Университета Акдениз.

Продажа билетов стартует 23 января в 12:00 по времени Астаны на сайте www.dimashali.com.

Сообщалось, что Димаш Кудайберген принял участие в телевизионном шоу Spring gala festival, которым вот уже 40 лет подряд китайцы отмечают Новый год. Концерт для зрителей всего мира транслировал канал CCTV.

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#шоу-бизнес #Димаш Кудайберген #культура
BaigeNews.kz
Сегодня, 01:41
178
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