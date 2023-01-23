Димаш Кудайберген даст концерт в Анталье

Фото: dimashnews.com

Впервые в Анталье состоится сольный концерт Димаша Кудайбергена в рамках его нового тура Stranger, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на dimashnews.com.



Грандиозное шоу состоится в Анталье 6 мая на многофункциональном Стадионе Университета Акдениз.

Продажа билетов стартует 23 января в 12:00 по времени Астаны на сайте www.dimashali.com.

Сообщалось, что Димаш Кудайберген принял участие в телевизионном шоу Spring gala festival, которым вот уже 40 лет подряд китайцы отмечают Новый год. Концерт для зрителей всего мира транслировал канал CCTV.