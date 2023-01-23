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Сегодня, 01:41
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178Фото: dimashnews.com
Димаш Кудайберген даст концерт в Анталье
Впервые в Анталье состоится сольный концерт Димаша Кудайбергена в рамках его нового тура Stranger, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на dimashnews.com.
Грандиозное шоу состоится в Анталье 6 мая на многофункциональном Стадионе Университета Акдениз.
Продажа билетов стартует 23 января в 12:00 по времени Астаны на сайте www.dimashali.com.
Сообщалось, что Димаш Кудайберген принял участие в телевизионном шоу Spring gala festival, которым вот уже 40 лет подряд китайцы отмечают Новый год. Концерт для зрителей всего мира транслировал канал CCTV.
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