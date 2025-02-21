Председатель Антикоррупционной службы Асхат Жұмағали встретился с народным артистом Казахстана, международным певцом, композитором, мультиинструменталистом Димашем Құдайбергеном, передаёт BaigeNews.kz.

Глава Антикора рассказал Димашу Құдайбергену о мерах по борьбе с коррупцией, повышении прозрачности и укреплении законности.

Асхат Жұмағали отметил, что искусство играет важную роль в формировании антикоррупционной культуры, воспитывает честность и справедливость. Он подчеркнул, что профилактика и предупреждение коррупции – ключевые задачи.

Димаш Құдайберген поддержал инициативы Антикора и выразил готовность содействовать борьбе с коррупцией.

Стороны обсудили возможные совместные проекты, направленные на укрепление законности и честности в обществе через культуру и образование.