  • 21 Февраля, 11:15
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Димаш Кудайберген будет бороться с коррупцией в Казахстане

Певец обсудил с властями борьбу с коррупцией.

Сегодня, 10:44
АВТОР
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Антикор Сегодня, 10:44
Сегодня, 10:44
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Фото: Антикор

Председатель Антикоррупционной службы Асхат Жұмағали встретился с народным артистом Казахстана, международным певцом, композитором, мультиинструменталистом Димашем Құдайбергеном, передаёт BaigeNews.kz.

Глава Антикора рассказал Димашу Құдайбергену о мерах по борьбе с коррупцией, повышении прозрачности и укреплении законности.

Асхат Жұмағали отметил, что искусство играет важную роль в формировании антикоррупционной культуры, воспитывает честность и справедливость. Он подчеркнул, что профилактика и предупреждение коррупции – ключевые задачи.

Димаш Құдайберген поддержал инициативы Антикора и выразил готовность содействовать борьбе с коррупцией.

Стороны обсудили возможные совместные проекты, направленные на укрепление законности и честности в обществе через культуру и образование.

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