Димаш Кудайберген анонсировал презентацию новых песен
Димаш обратился к фанатам в своем Instagram.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Народный артист Казахстана, всемирно известный певец Димаш Кудайберген с радостью напомнил своим поклонникам, что в Алматы состоится долгожданная фан-встреча под названием "D and Dears", передаёт BaigeNews.kz. Это событие, которое многие из поклонников ждали с нетерпением, наконец-то приближается.
"Я так соскучился по вам, мои дорогие Dears, и с нетерпением жду этой встречи!", - отметил артист в своем сообщении.
По его словам, в рамках события зрителей ожидает не только увлекательное общение, но и премьерное исполнение новых песен и клипов. Всё это будет подготовлено специально для фанатов, которые, по словам исполнителя, особенно ожидают этого творческого вечера.
Артист подчеркнул, что атмосфера встречи будет теплой и непринужденной, позволяя каждому поклоннику почувствовать себя частью большого и дружного сообщества. Вопросы от фанатов также не останутся без внимания.
"Я хочу сделать этот вечер особенным для каждого из вас. Пишите свои вопросы в комментариях - я с радостью на них отвечу!", - добавил он.
Мероприятие обещает стать не только музыкальным событием, но и важной встречей с поклонниками, которые смогут пообщаться с любимым артистом в живую.
Ранее мы сообщали, что Димаш обратился к фанатам и хейтерам. Напомним, бельгийское радио посвятило спецэфир казахстанскому артисту.
Самое читаемое
- 690 тысяч тенге недостаточно: сотрудники "Астана-Зеленстрой" продолжают выражать недовольство
- В Жамбылской области университет подал в суд на отчисленного студента-должника
- Сладкий хаос: раздача торта в Таразе обернулась массовой давкой
- В Актау школьницы удушили девочку ради кратковременного удовольствия
- Назначен заместитель акима Астаны