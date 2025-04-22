Народный артист Казахстана, всемирно известный певец Димаш Кудайберген с радостью напомнил своим поклонникам, что в Алматы состоится долгожданная фан-встреча под названием "D and Dears", передаёт BaigeNews.kz. Это событие, которое многие из поклонников ждали с нетерпением, наконец-то приближается.

"Я так соскучился по вам, мои дорогие Dears, и с нетерпением жду этой встречи!", - отметил артист в своем сообщении.

По его словам, в рамках события зрителей ожидает не только увлекательное общение, но и премьерное исполнение новых песен и клипов. Всё это будет подготовлено специально для фанатов, которые, по словам исполнителя, особенно ожидают этого творческого вечера.

Артист подчеркнул, что атмосфера встречи будет теплой и непринужденной, позволяя каждому поклоннику почувствовать себя частью большого и дружного сообщества. Вопросы от фанатов также не останутся без внимания.

"Я хочу сделать этот вечер особенным для каждого из вас. Пишите свои вопросы в комментариях - я с радостью на них отвечу!", - добавил он.

Мероприятие обещает стать не только музыкальным событием, но и важной встречей с поклонниками, которые смогут пообщаться с любимым артистом в живую.

Ранее мы сообщали, что Димаш обратился к фанатам и хейтерам. Напомним, бельгийское радио посвятило спецэфир казахстанскому артисту.