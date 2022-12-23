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Димаш Кудайберген анонсировал концерты в двух странах Вчера, 20:59
603
Вчера, 20:59
603

Димаш Кудайберген анонсировал концерты в двух странах

Димаш Кудайберген сообщил поклонникам о ближайших концертах за рубежом, передаёт BaigeNews.kz.

Афиши исполнитель разместил на своей странице в Instagram.

"С нетерпением жду нашей новой встречи в Ереване", - написал Димаш.

Концерт запланирован на 29 апреля 2023 года.

"24 июня состоится мой новый сольный концерт в Малайзии. До скорой встречи!" - продолжил Димаш.

 
 
 
 
 
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Публикация от Dimash Qudaibergen (@kudaibergenov.dimash)

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#Димаш Кудайберген #концерт
BaigeNews.kz
Вчера, 20:59
603
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