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  • Димаш "дороже" Розы Рымбаевой: стало известно, сколько стоят "звёзды" Казахстана
inform.kz Сегодня, 13:48
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Сегодня, 13:48
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Фото: inform.kz

Димаш "дороже" Розы Рымбаевой: стало известно, сколько стоят "звёзды" Казахстана

В министерстве культуры и спорта озвучили гонорары "звёзд" казахстанской эстрады за участие в концертах, организованных государством, передаёт BaigeNews.kz. Ведомство решило увеличить процент бюджета, отведённый на гонорар. 

"Министерство культуры и спорта РК хочет изменить приказ "Об утверждении Правил финансирования и нормативов финансирования проведения социально значимых", - говорится в сообщении.

Приводя основания для увеличения доли оплаты артистов, ведущих и коллективов от стоимости мероприятий, разработчики привели "гонорарную сетку". Приводим ее в порядке убывания цифр, опубликованных министерством с пометкой "от".

10 000 000 тг - Димаш Кудайберген
5 500 000 тг - Мария Мудряк, Мирас Жугунусов,
5 000 000 тг - Роза Рымбаева, Айман Мусаходжаева
3 300 000 тг - Тунгышбай Жаманкулов, Асанали Ашимов
3 000 000 тг - Майра Мухаммедкызы
2 500 000 тг - Райм (Райымбек Бактыгереев), Али Окапов, Ернар Садырбай
2 000 000 тг - Koba (Қобыланды Болат), Садриддин Наджмиддин
1 700 000 тг - шоу-балет "Nova Ballet"
1 500 000 тг - Алишер Каримов, Алтынай Жорабаева, Жанар Дугалова, Дастан Оразбеков, Madi Rymbaev, танцевальный  коллектив "Терра"
1 300 000 тг - Асылбек Енсепов, Берик Айтжанов, Азамат Сатыбалды
1 250 000 тг - Медет Чотабаев, Нагима Ескалиева
1 200 000 тг - Тамара Асар, Государственный театр танца "НАЗ", "Вива"
1 000 000 тг - Нурлан Абдуллин, "Контраст", Тұрар
800 000 тг - группа "МузАртLive"
700 000 тг - Айгуль Улкебаева, Мади Сыздиков, Динара Байзакова
650 000 тг - этно-группа "САЗ"
550 000 тг - Сагыныш Абикеева
500 000 тг - Адиль Ахметов, Сырым Кашкабаев, группа "El Divas"
 
Кайрата Нуртаса и Торегали Тореали в списках не обнаружено.

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Сегодня, 13:48
559
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