Димаш анонсировал премьеру песни

Певец Димаш Кударберген сообщил радостную новость своим поклонникам, передаёт BaigeNews.kz.

"Завтра состоится премьера нашего выступления с величайшим голосом XX века, маэстро Пласидо Доминго. Мы спели дуэт из оперы Жоржа Бизе 1863 года - "Искатели жемчуга", - написал Димаш в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dimash Qudaibergen (@kudaibergenov.dimash)

Ранее сообщалось о том, что испанский оперный певец и дирижёр Пласидо Доминго пригласил Димаша Кудайбергена войти в состав жюри шоу "Виртуозы".