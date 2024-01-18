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Димаш анонсировал премьеру песни

Сегодня, 19:54
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instagram.com/kudaibergenov.dimash Сегодня, 19:54
Сегодня, 19:54
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Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash

Певец Димаш Кударберген сообщил радостную новость своим поклонникам, передаёт BaigeNews.kz.

"Завтра состоится премьера нашего выступления с величайшим голосом XX века, маэстро Пласидо Доминго. Мы спели дуэт из оперы Жоржа Бизе 1863 года - "Искатели жемчуга", - написал Димаш в Instagram.

 
 
 
 
 
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Публикация от Dimash Qudaibergen (@kudaibergenov.dimash)

Ранее сообщалось о том, что испанский оперный певец и дирижёр Пласидо Доминго пригласил Димаша Кудайбергена войти в состав жюри шоу "Виртуозы".

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