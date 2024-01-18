Димаш анонсировал премьеру песни
Сегодня, 19:54
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Сегодня, 19:54Сегодня, 19:54
141Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash
Певец Димаш Кударберген сообщил радостную новость своим поклонникам, передаёт BaigeNews.kz.
"Завтра состоится премьера нашего выступления с величайшим голосом XX века, маэстро Пласидо Доминго. Мы спели дуэт из оперы Жоржа Бизе 1863 года - "Искатели жемчуга", - написал Димаш в Instagram.
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Ранее сообщалось о том, что испанский оперный певец и дирижёр Пласидо Доминго пригласил Димаша Кудайбергена войти в состав жюри шоу "Виртуозы".
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