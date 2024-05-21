Диктант на знание казахского языка проведут в Астане

В Астане для всех желающих будет проведен проект "Диктант". Проект реализуется по всему Казахстану, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт столичного акимата.

Основная цель проекта – показать, что грамотность важна для каждого человека, убедиться, что изучение казахского языка интересно и полезно, объединить всех, кто хочет писать и свободно говорить на казахском языке.

Сам "Диктант" осуществляется посредством специального сайта Diktant.stan.kz. Сайт будет доступен пользователям за три недели до акции. Там же будет представлена подробная информация о инструкциях и правилах "Диктанта".

Стоит отметить, что все участники диктанта получат именной сертификат с указанием результатов. А среди трех участников с наилучшими результатами разыграют ценные призы.

Время написания диктанта ограничено. Закончить текст необходимо за 30 минут. Спикер читает текст в формате видеозаписи.