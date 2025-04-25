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Дикобраза сняли на видео в нацпарке Иле-Алатау

Сегодня, 17:05
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 17:05
Сегодня, 17:05
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Фото: pxhere.com

Фотоловушка зафиксировала индийского дикобраза на территории Иле-Алатауского государственного национального природного парка. Этот зверь, внесённый в Красную книгу Казахстана, считается крайне редким для нашей фауны, передаёт BaigeNews.kz.

Повторное появление дикобраза говорит о стабильности его популяции в природном ареале. Такие наблюдения помогают учёным лучше изучать повадки, численность и активность редкого вида в условиях дикой природы.

Напомним, в феврале индийский дикобраз устроил ночные гонки с водителем в горах Алматы.

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