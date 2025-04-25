Дикобраза сняли на видео в нацпарке Иле-Алатау
Сегодня, 17:05
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Сегодня, 17:05Сегодня, 17:05
26Фото: pxhere.com
Фотоловушка зафиксировала индийского дикобраза на территории Иле-Алатауского государственного национального природного парка. Этот зверь, внесённый в Красную книгу Казахстана, считается крайне редким для нашей фауны, передаёт BaigeNews.kz.
Повторное появление дикобраза говорит о стабильности его популяции в природном ареале. Такие наблюдения помогают учёным лучше изучать повадки, численность и активность редкого вида в условиях дикой природы.
Напомним, в феврале индийский дикобраз устроил ночные гонки с водителем в горах Алматы.
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