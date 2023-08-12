Дикий случай произошел во время матча чемпионата Казахстана по футболу

Во время матча 19-го тура Первой лиги между "Академией Онтустик" и "Кайрат-Жастар" случился инцидент, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

По данным Meta-ratings.kz, в концовке встречи местные болельщики напали на футболистов гостевой команды и начали их бить. Тут же другие игроки побежали их разнимать.

Игра завершилась победой алматинцев со счетом 3:2.