  • 12 Августа, 07:07
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Дикий случай произошел во время матча чемпионата Казахстана по футболу

Сегодня, 06:31
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sports.kz Сегодня, 06:31
Сегодня, 06:31
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Фото: sports.kz

Во время матча 19-го тура Первой лиги между "Академией Онтустик" и "Кайрат-Жастар" случился инцидент, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

По данным Meta-ratings.kz, в концовке встречи местные болельщики напали на футболистов гостевой команды и начали их бить. Тут же другие игроки побежали их разнимать.

Игра завершилась победой алматинцев со счетом 3:2. 

 

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