Дикий Арман признан потерпевшим по делу о пытках в полиции

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Известному криминальному авторитету Арману Джумагельдиеву по прозвищу "Дикий Арман" удалось выиграть суд против сотрудников Департамента полиции Алматы по факту пыток, передаёт BaigeNews.kz. Об этом сообщил его адвокат Олег Чернов.

"Ему удалось выиграть суд по факту пыток и прочих незаконных действий со стороны правоохранительных органов. Сегодня он об этом узнал и был очень рад этому. Сказал, что закон в отношении него не работает, но сегодня свершилось чудо", - написал правозащитник на своей странице в Instagram.

Напомним, 7 января шесть членов ОПГ во главе с Арманом Джумагельдиевым были задержаны во время спецоперации ДП Алматы по подозрению в организации массовых беспорядков. В Генпрокуратуре позднее заявили, что группировка Дикого Армана избивала мирных жителей, отобрала оружие у полицейского.

Подробнее о личности Джумагельдиева можно прочитать здесь. О фактах, слухах и домыслах, окружающих Армана Джумагельдиева, можно прочитать по ссылке.