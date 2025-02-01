Дикий Арман попытался вскрыть себе вены в колонии
Информацию об этом прокомментировали в пресс-службе Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК.
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Осуждённый казахстанец Арман Джумагельдиев, известный по прозвищу Дикий Арман, пытался вскрыть себе вены в колонии Костаная. Информацию об этом прокомментировали в пресс-службе Комитета уголовно-исполнительной системы, передаёт BaigeNews.kz.
"Данный осуждённый причинил себе незначительные раны. Медицинская помощь оказана незамедлительно. Состояние здоровья удовлетворительное. Осуждённый находится под особым контролем, с ним проводят превентивную работу психологи учреждения", – сообщили в КУИС.
Отмечается, что по данному факту назначена служебная проверка.
Напомним, Арман Джумагельдиев был осужден к 20 годам тюрьмы по делу о январских событиях 2022 года. Его признали виновным в руководстве организованной преступной группой, организации массовых беспорядков, бандитизме, похищении человека и незаконном лишении свободы.
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