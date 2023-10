Digital Bridge 2023: стартапы и крупные компаний проведут one-to-one встречи на Pitching Zone

В рамках крупнейшего IT-форума Digital Bridge 2023, который пройдет 12-13 октября в Астане, ожидается событие, представляющее возможность для стартапов встретиться с представителями крупного, среднего бизнеса и государства - Pitching Zone, передаёт BaigeNews.kz.

Pitching Zone - это уникальная возможность для стартапов рассказать о своих проектах, получить обратную связь от представителей крупных корпораций в различных сферах, обсудить потенциальное сотрудничество. Встречи будут проходить в формате speed networking по пять минут каждая, что позволит максимально эффективно обмениваться информацией.

"На Pitching Zone соберутся представители компаний в таких направлениях, как телеком, умные города, логистика, строительство, банки, нефть и газ, электронная коммерция. Более 50 стартапов представят готовые решения. У бизнеса растёт спрос к AI, поэтому особый интерес вызывают стартапы, успешно интегрировавшие в свои проекты эту технологию", - подчеркнул управляющий директор Astana Hub Танат Ускембаев.

Представители компаний смогут послушать краткие презентации IT-стартапов и ознакомиться с последними новинками и технологиями, способствующими улучшению бизнеса и повышению конкурентоспособности на рынке. У стартапов помимо представления своих продуктов, будет возможность обсудить перспективы сотрудничества и инвестиций.

Пул стартапов формируется на основе технологического запроса, что обеспечивает возможность встретиться с потенциальными партнёрами и инвесторами, заинтересованными в их проектах.

Напомним, международный IT-форум Digital Bridge проводится ежегодно в Астане с 2018 года. Основной темой форума в этом году станет обсуждение роли искусственного интеллекта в современном мире - Artificial and Human Intelligence: The right balance.

Digital Bridge 2023 традиционно пройдёт с участием президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, лидеров мировых компаний, лучших международных и отечественных экспертов сферы ІТ-инноваций, венчурных инвесторов со всего региона. Ожидается, что Digital Bridge 2023 объединит на своей площадке более 20 000 участников, 300+ IT-компаний, 100+ инвесторов и бизнес-ангелов, 250+ спикеров и 100+ стартапов из 15+ стран мира.

Организаторами Digital Bridge 2023 выступают Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан, акимат Астаны и международный технопарк Astana Hub.