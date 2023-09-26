Digital Bridge 2023: более 20 ведущих компаний представят вакансии на Job Fair

В рамках международного форума Digital Bridge 2023 12-13 октября пройдет ярмарка вакансий Job Fair. На ярмарке будут представлены вакансии 20-ти ведущих компаний, таких как: Kaspi.kz, Huawei, BI Innovations, Glovo, Halyk Bank и другие, передаёт BaigeNews.kz.

В этом году взаимодействие соискателей с компаниями будет проходить как на площадке форума, так и в метавселенной. Возможность посетить ярмарку онлайн будет предоставлена каждому желающему с любой точки мира, после предварительной установки необходимого программного обеспечения.

Ярмарка рассчитана как на профессионалов, желающих сменить место работы, так и на фрилансеров, начинающих специалистов, а также студентов ВУЗов и школ программирования, находящихся в поиске стажировки. На ней также будут представлены эксклюзивные вакансии в различных сферах, таких как технологии, маркетинг, дизайн, аналитика данных и кибербезопасность.

"В этом году работодатели, со списком которых уже можно ознакомиться на нашем сайте, обещают нас особенно удивить. А для тех, кто не сможет посетить ярмарку в Астане, мы приготовили погружение в интерактивную 3D-вселенную. Зарегистрировавшись, вы сможете взаимодействовать с цифровыми объектами в метавселенной, посетить стенды работодателей, пройти собеседование с HR-специалистами и наконец-таки найти работу мечты. В метавселенной будет реализована возможность задать все интересующие вопросы о компаниях и имеющихся вакансиях специально разработанному AI-ассистенту. Более того, можно направить свое резюме для “прожарки” и получения консультаций по его улучшению", - рассказала Дания Ахметова, директор исполнительного офиса Astana Hub.

По словам начальника отдела подбора и адаптации персонала Группы компаний Allur Мадины Кусаиновой, эта площадка помогает развивать нетворкинг с коллегами из других крупных компаний, обсуждать перспективы и обмениваться опытом.

Компании-участницы Job Fair предыдущих лет высоко оценивают ее результативность.

"Рекрутинг – это намного больше, чем размещение вакансий на специализированных сайтах и отбор кандидатов в офисе. Для того чтобы найти настоящих профессионалов своего дела, наши HR-специалисты готовы выходить в "поле". Благодаря ярмарке вакансий Digital Bridge мы получили отличную возможность встретиться с соискателями, понять, что их мотивирует и какие условия привлекают", - отметила она.

Фонд развития предпринимательства "Даму" на ярмарке вакансий будут участвовать впервые.

"Планируем подобрать персонал для новых проектов в рамках развития автоматизации бизнес-процессов фонда", - рассказала главный менеджер Департамента по развитию персонала АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" Анар Оразаева.

Компания Citix — Smart City и AdTech, создающая умные уличные гаджеты на ярмарке займется поиском талантливых специалистов и популяризацией IT-направления.

"Надеемся привлечь не только опытных профессионалов, но и активных стажеров, желающих менять мир вместе с компанией", - отметила HR директор Citix Заррина Бекежан.

Отметим, что вход для соискателей на Job Fair - свободный. Для посещения мероприятия необходимо пройти регистрацию на сайте digitalbridge.kz, скачать мобильное приложение и получить свой бесплатный билет. Для доступа в метавселенную необходимо ознакомиться с инструкцией по установке соответствующего программного обеспечения на сайте.