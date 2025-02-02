Сегодня казахстанские стартапы не просто развиваются — они задают тренды, привлекая внимание инвесторов и международного сообщества. Около 80 молодых, но перспективных компаний презентовали свои проекты на Digital Almaty 2025, передаёт BaigeNews.kz.

"Ни для кого не секрет, что Казахстан стремительно развивается в сфере IT, и уже сегодня мы видим, как инновационные стартапы выходят на глобальный уровень. Как раз на полях Digital Almaty были представлены отечественные стартапы, которые уже сейчас конкурируют на международном рынке. Возможно, что наши разработчики могут в будущем стать новыми "IT-пророками", такими как Илон Маск, Стив Джобс, Билл Гейтс", — отметила PR-директор Форума Ляззат Сагындыкова.

Call2Action.ai: революция в подборе персонала

Один из перспективных казахстанских стартапов — call2action.ai. По словам основателя компании Ерсултана Джусакинова проект использует искусственный интеллект для оптимизации процесса рекрутинга. Система полностью автоматизирует два этапа интервью: AI самостоятельно звонит кандидатам, а затем проводит видеоинтервью, анализируя ответы и присваивая каждому кандидату оценку по 10-балльной шкале. Работодатели получают список из лучших кандидатов, отобранных системой, что значительно сокращает время и ресурсы на подбор персонала.

KOZ: цифровые помощники для бизнеса

Другой прорывной проект — KOZ. Как рассказал разработчик проекта Ермухамед Куатов, они создают AI-агентов, способных заменить целые департаменты в компаниях. AI-агенты KOZ могут выполнять функции HR-отделов, самостоятельно анализируя кандидатов, проводя собеседования и тестирования. Кроме того, технологии стартапа активно применяются в отделах продаж и маркетинга: боты находят клиентов, общаются с ними и самостоятельно продают продукцию.

Институт цифровой трансформации искусственного интеллекта университета Нархоз

В прошлом году на базе Нархоз Университета был создан Институт цифровой трансформации искусственного интеллекта, который занимается научными исследованиями и разработками в области AI. Особое внимание уделяется горнометаллургической и нефтегазовой отрасли. Один из их ключевых проектов — оптимизация производственных процессов с помощью машинного обучения. AI анализирует поступающую руду и предлагает оптимальные параметры переработки, заменив операторов. Данное решение позволяет увеличить объем переработки на 10% и повысить извлечение на 0,5–1%. Для средних и крупных компаний это может принести экономию в размере 50–100 миллионов долларов в год.

Казахстан на пути к цифровой державе

Эти стартапы — лишь малая часть стремительно развивающейся экосистемы Казахстана. Государственная поддержка инноваций, развитие венчурного финансирования и наличие высококлассных специалистов создают благоприятные условия для появления новых технологических лидеров. Казахстан стоит на пороге цифровой революции, и уже в ближайшем будущем его IT-стартапы смогут составить конкуренцию мировым игрокам.