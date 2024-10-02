Дифтариф внедрят на платных парковках по всему Казахстану - депутат

Депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов в кулуарах Мажилиса сообщил, что планируются поправки в ряд законопроектов касательно платных парковок, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Мажилисмен подчеркнул, что отменять институт платных парковок ни в коем случае нельзя. Но нужно изменить подходы к распределению поступлений от оплаты.

"В теме о парковках мы должны отделять зёрна от плевел. В целом институт платных парковок существует во всех развитых странах. Это один из важных институтов регулирования. Я не говорю о том, что мы все платные парковки отменим. Мы должны признать, что, к примеру, акимат Алматы стал заложником ранее принятых решений. На сегодняшний день 70% поступающих денег идёт частной компании, только 30% получает бюджет. Мы считаем, это несправедливо. Я считаю, львиная доля должна поступать в бюджет города", - отметил депутат.

Также он акцентировал внимание на ещё одной проблеме платных парковок - несоразмерно огромные штрафы.

"Они не должны быть огромными, они должными быть соразмерными", - отметил Аймагамбетов.

Ещё один нюанс, который будет учтён в поправках, - парковка в социальных местах.

"Должно быть больше бесплатных мест в социальных местах. Например, перед социально значимыми объектами, ГЦВП, больницами. Должны быть места для бесплатных парковок", - сказал депутат.

Асхат Аймагамбетов сообщил, что сегодня рассматриваются законопроект о местном государственном управлении и самоуправлении, а также законопроект о статусе столицы и городов республиканского значения.

"Мы как раз сейчас туда инициируем поправки вместе с группой депутатов. Вчера мы как раз собирались, обсуждали. Готовим поправки, изучаем международный опыт, чтобы была нормальная законодательная основа, чтобы ни в одном городе, ни в одном населенном пункте не мог никто отстаивать интересы не города, а частных компаний. Мы планируем уже через две недели эти поправки инициировать", - сказал он.

На вопрос журналистов "Станут ли парковки дешевле?" Аймагамбетов ответил, что это будет дифференцированный подход.