Дифтариф внедрят на платных парковках по всему Казахстану - депутат
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Депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов в кулуарах Мажилиса сообщил, что планируются поправки в ряд законопроектов касательно платных парковок, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
Мажилисмен подчеркнул, что отменять институт платных парковок ни в коем случае нельзя. Но нужно изменить подходы к распределению поступлений от оплаты.
"В теме о парковках мы должны отделять зёрна от плевел. В целом институт платных парковок существует во всех развитых странах. Это один из важных институтов регулирования. Я не говорю о том, что мы все платные парковки отменим. Мы должны признать, что, к примеру, акимат Алматы стал заложником ранее принятых решений. На сегодняшний день 70% поступающих денег идёт частной компании, только 30% получает бюджет. Мы считаем, это несправедливо. Я считаю, львиная доля должна поступать в бюджет города", - отметил депутат.
Также он акцентировал внимание на ещё одной проблеме платных парковок - несоразмерно огромные штрафы.
"Они не должны быть огромными, они должными быть соразмерными", - отметил Аймагамбетов.
Ещё один нюанс, который будет учтён в поправках, - парковка в социальных местах.
"Должно быть больше бесплатных мест в социальных местах. Например, перед социально значимыми объектами, ГЦВП, больницами. Должны быть места для бесплатных парковок", - сказал депутат.
Асхат Аймагамбетов сообщил, что сегодня рассматриваются законопроект о местном государственном управлении и самоуправлении, а также законопроект о статусе столицы и городов республиканского значения.
"Мы как раз сейчас туда инициируем поправки вместе с группой депутатов. Вчера мы как раз собирались, обсуждали. Готовим поправки, изучаем международный опыт, чтобы была нормальная законодательная основа, чтобы ни в одном городе, ни в одном населенном пункте не мог никто отстаивать интересы не города, а частных компаний. Мы планируем уже через две недели эти поправки инициировать", - сказал он.
На вопрос журналистов "Станут ли парковки дешевле?" Аймагамбетов ответил, что это будет дифференцированный подход.
"Если говорить о Париже, Лондоне и других городах, то там такой подход. Одно дело, когда есть места с высоким спросом, где стоимость обычно бывает выше. В других местах обычно стоимость ниже. Есть определенные социальные группы. Для них тоже другие цены. Есть места возле вашего дома. Там тоже цены должны быть другие. Поэтому здесь нужен определенный правовой механизм", - сказал мажилисмен.
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