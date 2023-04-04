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Дифференцированные тарифы на газ введут в Казахстане
В Казахстане введут дифференцированные тарифы на газ. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра национальной экономики Алибек Куантыров на заседании правительства, передаёт BaigeNews.kz.
“Для повышения энергоэффективности и рационального потребления товарного газа главой государства поручено принять соответствующий план. В свою очередь, для решения поставленных задач предлагаются следующие меры: введение дифференцированных тарифов для крупных коммерческих предприятий, введение дифференцированных тарифов по объему потребления для населения и сокращение региональной разницы оптовых цен", - сказал он.
Министр отметил, что эти меры позволят повысить культуру экономного использования газа, снизить дефицит объема внутреннего потребления и установить социально-справедливую стоимость газа.
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