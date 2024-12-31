Как выбирать продукты и готовить блюда для новогоднего меню, чтобы не страдать потом от проблем с пищеварением рассказали BaigeNews.kz врач-диетолог, со-основатель Академии доказательной диетологии в Казахстане и соучредитель волонтерского проекта “Врачи.kz” Айнур Сатпаева и диетолог, магистр медицины Анастасия Колпакова.

Диетолог Айнур Сатпаева настоятельно рекомендует в новогоднюю ночь помнить о правилах безопасности приготовления и хранения еды, чтобы избежать возникновения острых кишечных инфекций, которые проявляются рвотой, диареей, болью в животе и обезвоживанием. По ее словам, праздничные блюда не стоит растягивать на неделю.

"Придерживайтесь правила двух часов: не оставляйте приготовленные блюда при комнатной температуре дольше двух часов. В холодильнике безопасно хранить заправленные салаты до 12 часов, салаты без заправки до 72 часов, торты с кремом до 18 часов и без крема до 72 часов, приготовленные блюда из мяса, рыбы и птицы до 48 часов", - проинформировала Айнур Сатпаева.

Вместе с тем она советует быть более придирчивыми к выбору продуктов и блюд, внимательно проверять сроки годности.

"Когда покупаете мясо к новогоднему столу, спрашивайте у продавцов ветеринарный сертификат – документ, подтверждающий соответствие продукции установленным ветеринарно-санитарным требованиям, необходимый при транспортировке и реализации мяса, а ветеринарная справка подтверждает, что животное было здоровым, а его мясо безопасно для употребления. Также вы можете потребовать ветеринарно-санитарное заключение, оно выдается после проведения лабораторных исследований и подтверждает, что мясо соответствует санитарным нормам и безопасно для потребления", - поведала специалист.

При выборе продуктов на новогодний стол она рекомендует обращать внимание на срок годности продукта, и в каких условиях он хранится, например, при выборе колбасы для оливье.

Как не переесть в новогоднюю ночь?

Тревогу может вызывать даже сама мысль о бесконтрольном переедании, особенно у тех людей, которые имеют проблемы с этим. А впереди нас ждут новогодние застолья, поездки к родственникам и питание вдали от дома.

"Чтобы насладиться затяжными праздничными днями и избежать беспокойства из-за перееданий, предлагаем заранее продумать план, который поможет сохранить баланс и вернуться к стабильности. План может выглядеть так: "В новогоднюю ночь я съем 4 манты, салат из огурцов и помидоров, около 100 граммов оливье, столько же сельди под шубой, кусок торта "Молочная девочка", - говорит Айнур Сатпаева.

При этом она рекомендует не голодать накануне нового года и в течение дня перед новогодней ночью.

"Питайтесь полноценно – три основных приема пищи и 1-2 перекуса. Эта рекомендация поможет не переедать в новогоднюю ночь", - заключила диетолог.

Диетолог Анастасия Колпакова также считает, что основной причиной перееданий является недоедание. Поэтому необходимо плотно поесть за пять часов до новогоднего ужина. В этот прием пищи нужно обязательно включть белок. За три часа необходим один перекус.

Также специалист советует не делить еду на вредную и полезную. Если вы не хотите переедать каким-то продуктом, то не стоит его себе запрещать

"Подберите для встречи нового года комфортную одежду, не сковывающую движения. Продумайте активности в новогоднюю ночь: прогулка до площади, танцы, настольные игры. Если переедание не удалось избежать, это не страшно. Даже у людей с гармоничными отношениями с едой случаются переедания. Что не нужно делать после перееданий: устраивать чистки, детоксы, критиковать себя, садиться на жесткие диеты. Однократное переедание не повлияет на количество жировых запасов в теле, но может быть незначительная отечность которую можно будет увидеть на весах. Поэтому после переедания постарайтесь вернуться к привычному режиму питания и сна", - сказала диетолог.

Как составить новогоднее меню?

Как составить новогоднее меню, чтобы не страдать потом от переедания, рассказала диетолог Анастасия Колпакова.

"Заранее спланируйте новогоднее меню: дополните традиционные новогодние блюда овощными нарезками или салатами. Можно найти альтернативу: заменяем жарку на запекание, салаты с колбасами вполне можно приготовить с отварным мясом, тоже касается и колбасных нарезок. В некоторых салатах соленые овощи можно заменить на свежие", - сказала она.

Эксперт советует много не готовить, чтобы потом не пришлось доедать еду из-за того, что ее жалко выкидывать.