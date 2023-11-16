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Диагноз "сибирская язва" у жительницы Астаны не подтвердился - Минздрав

Сегодня, 12:28
АВТОР
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Baigenews.kz Сегодня, 12:28
Сегодня, 12:28
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Фото: Baigenews.kz

Минздрав РК не подтвердил диагноз "сибирская язва" у жительницы Астаны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ведомство.

Пациентка, как отметили в Минздраве, благополучно выписана из стационара.

"В связи с подозрением у жительницы города Астана диагноза "Сибирская язва", она была госпитализирована в инфекционную больницу столицы.

После проведения полного курса профилактического лечения, ввиду отсутствия клинических проявлений, учитывая стабильное удовлетворительное состояние здоровья пациентки, клиницистами  не был подтвержден предварительный  диагноз "Сибирская язва", - сообщили в министерстве.

Дополнительно был проведен консилиум по анализу данного случая с привлечением с привлечением ведущих экспертов врачей инфекционистов, ученых (Национальный Научный Центр особо опасных инфекций им. М. Айкимбаева), специалистов службы санитарно-эпидемиологического контроля,  который показал необоснованность предварительного диагноза.

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