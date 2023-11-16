Диагноз "сибирская язва" у жительницы Астаны не подтвердился - Минздрав

Минздрав РК не подтвердил диагноз "сибирская язва" у жительницы Астаны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ведомство.

Пациентка, как отметили в Минздраве, благополучно выписана из стационара.

"В связи с подозрением у жительницы города Астана диагноза "Сибирская язва", она была госпитализирована в инфекционную больницу столицы.

После проведения полного курса профилактического лечения, ввиду отсутствия клинических проявлений, учитывая стабильное удовлетворительное состояние здоровья пациентки, клиницистами не был подтвержден предварительный диагноз "Сибирская язва", - сообщили в министерстве.