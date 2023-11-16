Диагноз "сибирская язва" у жительницы Астаны не подтвердился - Минздрав
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Минздрав РК не подтвердил диагноз "сибирская язва" у жительницы Астаны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ведомство.
Пациентка, как отметили в Минздраве, благополучно выписана из стационара.
"В связи с подозрением у жительницы города Астана диагноза "Сибирская язва", она была госпитализирована в инфекционную больницу столицы.
После проведения полного курса профилактического лечения, ввиду отсутствия клинических проявлений, учитывая стабильное удовлетворительное состояние здоровья пациентки, клиницистами не был подтвержден предварительный диагноз "Сибирская язва", - сообщили в министерстве.
Дополнительно был проведен консилиум по анализу данного случая с привлечением с привлечением ведущих экспертов врачей инфекционистов, ученых (Национальный Научный Центр особо опасных инфекций им. М. Айкимбаева), специалистов службы санитарно-эпидемиологического контроля, который показал необоснованность предварительного диагноза.
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