Диагноз сибирская язва подтвердился у 11 жителей Алматинской области

16 жителей Алматинской области госпитализированы с подозрением на сибирскую язву, диагноз подтвердился у 11 человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата области.

У четверых человек диагноз не подтвердился, анализы еще одного пациента уточняются. Все получают необходимое лечение, их состояние стабильное.

Акима области Марат Султангазиев поручил изолировать эпидемиологический очаг, усилить санитарно-эпидемиологические меры и провести разъяснительные работы с населением.

В селе Улкен Аксу введен карантин, эпидемиологический очаг изолирован. Для предотвращения распространения инфекции приняты все необходимые меры.