  • 10 Сентября, 07:08
  • BAIGENEWS

Диагноз сибирская язва подтвердился у 11 жителей Алматинской области

Сегодня, 05:42
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 05:42
Сегодня, 05:42
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Фото: pixabay.com

16 жителей Алматинской области госпитализированы с подозрением на сибирскую язву, диагноз подтвердился у 11 человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата области.

У четверых человек диагноз не подтвердился, анализы еще одного пациента уточняются. Все получают необходимое лечение, их состояние стабильное.

Акима области Марат Султангазиев поручил изолировать эпидемиологический очаг, усилить санитарно-эпидемиологические меры и провести разъяснительные работы с населением.

В селе Улкен Аксу введен карантин, эпидемиологический очаг изолирован. Для предотвращения распространения инфекции приняты все необходимые меры.

"В настоящее время распространение заболевания не наблюдается, ситуация находится под контролем", - сказал начальник областного управления здравоохранения Алмат Турысбекулы.

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