Диагноз сибирская язва подтвердился у 11 жителей Алматинской области
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16 жителей Алматинской области госпитализированы с подозрением на сибирскую язву, диагноз подтвердился у 11 человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата области.
У четверых человек диагноз не подтвердился, анализы еще одного пациента уточняются. Все получают необходимое лечение, их состояние стабильное.
Акима области Марат Султангазиев поручил изолировать эпидемиологический очаг, усилить санитарно-эпидемиологические меры и провести разъяснительные работы с населением.
В селе Улкен Аксу введен карантин, эпидемиологический очаг изолирован. Для предотвращения распространения инфекции приняты все необходимые меры.
"В настоящее время распространение заболевания не наблюдается, ситуация находится под контролем", - сказал начальник областного управления здравоохранения Алмат Турысбекулы.
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