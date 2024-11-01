Диагностическое медоборудование будут выпускать в Казахстане

Премьер-министр Олжас Бектенов в рамках Казахстанского круглого стола по глобальным инвестициям провел встречу с региональным Президентом GE HealthCare Костасом Делигианнисом. Рассмотрен ход реализации ранее подписанного соглашения, об организации производства высокотехнологичного диагностического медицинского оборудования GE HealthCare на территории Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

GE HealthCare, дочерняя компания американского транснационального конгломерата General Electric, является одним из мировых лидеров по производству медоборудования, фармацевтических препаратов, а также реализации цифровых решений и систем аналитики данных.

Участники встречи обсудили вопросы локализации производства передового медицинского диагностического оборудования, планы по созданию в Казахстане производственной площадки и Национального архива клинических изображений. На первом этапе локализации планируется выпуск аппаратов ультразвуковой диагностики и компьютерных томографов последнего поколения с дальнейшим расширением линейки выпускаемого оборудования. Централизованный архив медицинских изображений позволит создать Единое цифровое пространство здравоохранения, которое обеспечит безопасность и надлежащее хранение медицинских данных пациентов.

Олжас Бектенов подчеркнул, что одним из приоритетных направлений работы правительства является создание качественной, доступной и современной медицинской инфраструктуры. Обозначена важность внедрения цифровых решений в здравоохранение, модернизации и качественного оснащения больниц, подготовки квалифицированных кадров.

В свою очередь Костас Делигианнис сообщил о планах компании по расширению присутствия на казахстанском рынке. Медицинские учреждения страны, в том числе ведущие клиники, уже использует более чем 3 тыс единиц оборудования GE HealthCare. В рамках государственной онкологической программы в регионах установлены свыше ста маммографов. На площадках GE HealthCare прошли обучение 6 тыс казахстанских специалистов.

По итогам встречи стороны подтвердили намерение о тесном сотрудничестве в рамках совершенствования системы здравоохранения Казахстана.