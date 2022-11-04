Дезинсектор отравил мать и дочь в Мангистауской области

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На пять лет лишения свободы осудили жителя Мангистауской области за нарушение санитарных правил и гигиенических нормативов, повлекших смерть двух человек, передаёт BaigeNews.kz.

Подробности сообщили в прокуратуре.

"Мужчина, предложив услугу по дезинсекции от насекомых в квартире своей знакомой, обработал жильё опасным для жизни ядом первой категории "Квикфос", который запрещён к применению на территории Казахстана. В результате в воздухе распространился бесцветный ядовитый газ "алюминий фосфид", из-за чего жильцы соседней квартиры, девочка-подросток и её мать, отравились и погибли. Таким образом, из-за халатности одного человека, другой человек потерял свою жену и дочь", - сообщили в прокуратуре региона.

Дезинсектора осудили по части 3 статьи 304 Уголовного кодекса.

Жителей области призвали обращаться за помощью в специализированные организации и предупреждать соседей о предстоящей дезинсекции.