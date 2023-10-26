Дезинформация угрожает развитию демократических институтов - глава ЮНЕСКО

Распространение заведомо ложной информации в Интернете создаёт серьёзные угрозы для развития демократических институтов. С таким предостережением выступила генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле в обращении по случаю Всемирной недели медийной грамотности, передаёт BaigeNews.kz.

"Цифровая революция способствовала распространению ценностей демократии и увеличению разнообразия форм культурного самовыражения, однако сегодня она создает серьёзные угрозы для наших демократических институтов в связи с распространением в Интернете заведомо ложной информации и языка ненависти, особенно в контексте конфликтов и международных кризисов", - говорится в заявлении Азуле, опубликованном в соцсети X.

По ее словам, "распространение слухов и искажение фактов размывает границу между правдой и ложью, подрывая основы наших обществ и демократий".

Генеральный директор организации подчеркнула, что "ЮНЕСКО твёрдо привержена поддержке информационной грамотности в соответствии со своим мандатом, чтобы помочь как можно большему числу людей в развитии критического мышления".