В соцсетях распространилось видео, на котором маленький ребенок безуспешно пытается отбиться от роя мошек. Кадры были сняты в одном из сёл Отырарского района Туркестанской области, передаёт BaigeNews.kz.

Видео опубликовала у себя в социальной сети журналист Гульмира Абыкай.

На кадрах видно, как мальчик тщетно машет руками, пытаясь прогнать насекомых. За кадром мужчина возмущённо комментирует происходящее, указывая на то, что работы по уничтожению гнуса, судя по всему, были проведены неэффективно.

"Это ауыл на берегу Арыси в Туркестанской области. Руководство региона ранее заявляло, что дезинфекция проведена, и проблема решена. На борьбу с мошками выделено 643 миллиона тенге" — написала журналист.

Под публикацией пользователи сообщили, что подобная ситуация наблюдается и в других регионах страны.

Жалобы поступают из Туркестанской и Кызылординской областей, а также из Мангистау.

"Мы приехали в Туркестан, а гулять невозможно — вокруг Караван-сарая всё кишит мошками. Как туристы сюда приедут?" — пишут пользователи.

Местные пишут, что стыдно перед гостями.

Ситуация вызывает недовольство не только у жителей, но и у туристов, что может серьёзно повлиять на имидж регионов.