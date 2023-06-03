Дежурный по переезду предотвратил столкновение поезда с автомобилями в Актобе

Фото: АО "НК "КТЖ"

Дежурный по переезду дистанции пути Актобинского отделения магистральной сети Аслан Хасанов перекрыл заградительный сигнал приближающемуся поезду, предотвратив его столкновение с автомобилями. Инцидент произошел на охраняемом переезде станции Актобе – 2, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-служб АО "НК "КТЖ".

"Это произошло вечером, в самый час пик, когда идет большой поток автомашин. Прямо на переезде столкнулись два легковых автомобиля. На мои предупреждения о приближающемся поезде водители не реагировали. Все мои уговоры освободить пути и разъехаться были тщетны", - рассказывает Аслан Хасанов.

В это же время в колею на железнодорожном переезде съехал и грузовой автомобиль. Понимая опасность, Аслан Хасанов принял решение включить заградительную сигнализацию, чтобы преградить путь приближающемуся составу. Он сообщил о своих действиях дежурному по станции, который связался с машинистом идущего поезда.



Благодаря оперативности железнодорожника, столкновения удалось избежать.

Аслан Хасанов работает на железной дороге 27 лет, 25 из них – монтером пути. Коллеги отзываются о нем как о грамотном, порядочном и трудолюбивом работнике.

Руководство филиала АО "НК "ҚТЖ" - "Дирекция магистральной сети" представило Аслана Хасанова к поощрению.