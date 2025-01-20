  • 20 Января, 23:05
  • BAIGENEWS

Деятелям литературы и искусства вручили госстипендию в области культуры

Её обладателями стали 75 человек.

Сегодня, 21:30
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
akorda.kz Сегодня, 21:30
Сегодня, 21:30
123
Фото: akorda.kz

Государственный советник Ерлан Карин вручил известным деятелям культуры и искусства государственные стипендии в области культуры, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Обладателями стипендии стали 75 деятелей литературы и искусства.

Ежегодно назначаемая стипендия является свидетельством поддержки и заботы государства о деятелях культуры и искусства, творческих работниках и молодых талантах, а также знаком уважения за их вклад в развитие культуры Казахстана и её популяризацию в мире.

Стипендия вручена таким мастерам литературы и искусства, как Асанали Ашимов, Илья Жаканов, Бибигуль Тулегенова, Нургали Нусипжан, Меруерт Утекешова, Дулат Исабеков, Толен Абдик, Юрий Аравин, Сержан Шакрат, Амандос Аканаев, Татьяна Тарская, Гульвер Разиева и другим.

Кроме того, государственная поддержка оказана лауреату Каннского кинофестиваля Самал Еслямовой, балерине Татьяне Тен, солисту оперы Максату Саматову и другим молодым талантам.

Самое читаемое

Наверх