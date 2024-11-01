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Деятельность серийного домушника в юбке пресекли полицейские в Карагандинской области

Сегодня, 11:58
АВТОР
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newham.gov.uk Сегодня, 11:58
Сегодня, 11:58
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Фото: newham.gov.uk

Сотрудники отдела полиции города Сарань Карагандинской области по подозрению в квартирной краже установили и задержали 49-летнюю женщину, передаёт BaigeNews.kz сообщает Polisia.kz.

Несмотря на принадлежность к слабому полу, она оказалась бывалым вором-домушником. Злоумышленница днем, подобрав ключи, проникла в квартиру 39-летней жительницы города и похитила золотые изделия – цепочку, браслет, кулон, три кольца, три пары сережек.

"Общая сумма ущерба составила два миллиона тенге. Задержанная дала признательные показания", - говорится в сообщении.

Вещественные доказательства изъяты. Кроме того, полицейские установили причастность дамы еще к трем аналогичным преступлениям, которые она совершила как в Сарани, так и в Осакаровском районе и Павлодарской области. Выявленные факты объединены в одного уголовное дело. Проводится расследование.

В отношении подозреваемой выбрана мера пресечения в виде ареста.

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