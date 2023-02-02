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  • Деятельность ЕАЭС должна иметь сугубо экономическую направленность — Алихан Смаилов
primeminister.kz Сегодня, 15:32
201
Сегодня, 15:32
201
Фото: primeminister.kz

Деятельность ЕАЭС должна иметь сугубо экономическую направленность — Алихан Смаилов

В преддверии заседания ЕМПС в Алматы премьер-министр РК Алихан Смаилов провел встречу с председателем коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.

Стороны обсудили вопросы дальнейшего устранения барьеров в рамках ЕАЭС, усиления научного подхода к реализации ранее принятых стратегических документов, а также деятельности Комиссии по блокам торговли и технического регулирования.

По словам Алихана Смаилова, Казахстан неизменно исходит из понимания, что деятельность ЕАЭС должна иметь сугубо экономическую направленность.

"Все наши решения должны основываться на экономическом прагматизме", - сказал премьер-министр. 

В свою очередь, Михаил Мясникович отметил, что хорошие показатели социально-экономического развития Казахстана создают благоприятные условия для дальнейшего расширения взаимной торговли со странами ЕАЭС. 

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#ЕАЭС #Алихан Смаилов #Михаил Мясникович
BaigeNews.kz
Сегодня, 15:32
201
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