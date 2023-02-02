Деятельность ЕАЭС должна иметь сугубо экономическую направленность — Алихан Смаилов

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В преддверии заседания ЕМПС в Алматы премьер-министр РК Алихан Смаилов провел встречу с председателем коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.

Стороны обсудили вопросы дальнейшего устранения барьеров в рамках ЕАЭС, усиления научного подхода к реализации ранее принятых стратегических документов, а также деятельности Комиссии по блокам торговли и технического регулирования.

По словам Алихана Смаилова, Казахстан неизменно исходит из понимания, что деятельность ЕАЭС должна иметь сугубо экономическую направленность.

"Все наши решения должны основываться на экономическом прагматизме", - сказал премьер-министр.

В свою очередь, Михаил Мясникович отметил, что хорошие показатели социально-экономического развития Казахстана создают благоприятные условия для дальнейшего расширения взаимной торговли со странами ЕАЭС.