Деятельность автошкол предлагают урегулировать в Казахстане

Депутат мажилиса Екатерина Смышляева в кулуарах правительства указала на необходимость урегулировать деятельность автошкол в Казахстане. Таким образом, по её словам, можно будет снизить аварийность на дорогах страны, передаёт BaigeNews.kz.

Смышляева сообщила, что каждый человек, который сдаёт на права, обучался в автошколах.

"Была самоподготовка. Учёт - обучался человек в автошколе или нет, не было смысла вести, каждый мог прийти, сказать, что он самостоятельно подготовился, и сдать на права. Наша задача на сегодня - обеспечить, чтобы человек проходил обучение. Это обязательное требование. Сегодня нет понятия "аккредитации для автошкол", но мы это обсуждаем с МВД и, скорее всего, в самое ближайшее время, выступим с инициативой по вопросам регулирования деятельности автошкол", - отметила депутат.

Такая мера, по её словам, мотивирована тем, что сегодня этот рынок большой и нерегулируемый.

"Вас могут обучить онлайн, за 14 дней или за два дня. Это не совсем правильно. Это и не требовало регулирования, так как была самоподготовка. Но мы сегодня от неё ушли, поэтому автошколы должны работать качественно, и люди должны обучаться", - добавила Смышляева.

Депутат не исключает возможность снижения числа автошкол по стране после внедрения этих мер. В первую очередь, с рынка, по её словам, уйдут те организации, которые и не занимались обучением людей, а просто выписывали необходимые справки за определённую плату.