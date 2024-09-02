Деятельность автошкол предлагают урегулировать в Казахстане
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Депутат мажилиса Екатерина Смышляева в кулуарах правительства указала на необходимость урегулировать деятельность автошкол в Казахстане. Таким образом, по её словам, можно будет снизить аварийность на дорогах страны, передаёт BaigeNews.kz.
Смышляева сообщила, что каждый человек, который сдаёт на права, обучался в автошколах.
"Была самоподготовка. Учёт - обучался человек в автошколе или нет, не было смысла вести, каждый мог прийти, сказать, что он самостоятельно подготовился, и сдать на права. Наша задача на сегодня - обеспечить, чтобы человек проходил обучение. Это обязательное требование. Сегодня нет понятия "аккредитации для автошкол", но мы это обсуждаем с МВД и, скорее всего, в самое ближайшее время, выступим с инициативой по вопросам регулирования деятельности автошкол", - отметила депутат.
Такая мера, по её словам, мотивирована тем, что сегодня этот рынок большой и нерегулируемый.
"Вас могут обучить онлайн, за 14 дней или за два дня. Это не совсем правильно. Это и не требовало регулирования, так как была самоподготовка. Но мы сегодня от неё ушли, поэтому автошколы должны работать качественно, и люди должны обучаться", - добавила Смышляева.
Депутат не исключает возможность снижения числа автошкол по стране после внедрения этих мер. В первую очередь, с рынка, по её словам, уйдут те организации, которые и не занимались обучением людей, а просто выписывали необходимые справки за определённую плату.
"Что касается стоимости, это вопрос решаемый. Но подходы к тарифам можно ведь и обозначить, чтобы были границы фантази. Плюс, рынок сам по себе насыщенный и сам себя вполне может регулировать: если сейчас все автошколы слишком поднимут цены, то завтра у них не будет клиентов. Кто может позволить себе дорогое обучение?" - отметила Смышляева.
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