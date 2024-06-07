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Девятилетний мальчик ради веселья сообщил о террористах в костанайской школе

Сегодня, 19:57
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 19:57
Сегодня, 19:57
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Фото: baigenews.kz

На телефон экстренной службы поступил звонок, где абонент детским голосом сообщил о заложенном взрывном устройстве и о террористах в одной из школ областного центра, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz

В ходе ОПМ сотрудниками управления по противодействию экстремизму ДП был установлен 9-летний ребенок. 

“Как выяснилось, он гулял на улице и решил таким образом развеселить друзей. На место происшествия выезжали специальные службы, проводилась эвакуация персонала и администрации школы.

По факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма возбуждено уголовное дело, ведется следствие. К тому же будет рассмотрен вопрос о принятии соответствующих мер к родителям”, – говорится в сообщении.

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