Девятилетний мальчик ради веселья сообщил о террористах в костанайской школе
Сегодня, 19:57
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 19:57Сегодня, 19:57
107Фото: baigenews.kz
На телефон экстренной службы поступил звонок, где абонент детским голосом сообщил о заложенном взрывном устройстве и о террористах в одной из школ областного центра, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz
В ходе ОПМ сотрудниками управления по противодействию экстремизму ДП был установлен 9-летний ребенок.
“Как выяснилось, он гулял на улице и решил таким образом развеселить друзей. На место происшествия выезжали специальные службы, проводилась эвакуация персонала и администрации школы.
По факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма возбуждено уголовное дело, ведется следствие. К тому же будет рассмотрен вопрос о принятии соответствующих мер к родителям”, – говорится в сообщении.
Самое читаемое
- Учеников НИШ в Астане лишили сертификата ЕНТ из-за нарушений
- Шантажировали интимными данными: женщина отдала 23 млн тенге вымогателям в Павлодарской области
- 48 млн тенге взыскал с государства сын погибшего судьи в Уральске
- Вооруженные силы Казахстана подняли по тревоге
- Беременную женщину ранили в живот в Шымкенте