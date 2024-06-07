Девятилетний мальчик ради веселья сообщил о террористах в костанайской школе

На телефон экстренной службы поступил звонок, где абонент детским голосом сообщил о заложенном взрывном устройстве и о террористах в одной из школ областного центра, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz

В ходе ОПМ сотрудниками управления по противодействию экстремизму ДП был установлен 9-летний ребенок.