Девятилетний футболист из Казахстана уехал по контракту в Испанию

Фото: uralskweek.kz

Школьник из Уральска Назар Доля прошёл просмотр в одном из лучших футбольных клубов Испании, и теперь весь год будет тренироваться на одном поле с футболистами, которые стоят десятки миллионов евро, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Уральскую неделю".

Футбольный просмотр юный казахстанец проходил на базе академии Global Football Total Levante UD.

После первых двух дней просмотра координатор клуба сказал, что "с этого дня за этим ребёнком смотрим в четыре глаза". Еще через день понаблюдать за Назаром уже вышло руководство, еще через день с родителями мальчика связались и пригласили к переговорам.

За детскими плечами Назара уже огромный опыт. Более полугода он жил вдалеке от родителей, учился в зарубежной школе. Сейчас он хорошо говорит на испанском языке. Но главным достижением его труда является первый профессиональный футбольный контракт.

Согласно нормам ФИФА, до 18 лет клубы не могут вступать с игроками в какие-либо денежные отношения. Но академии при топовых испанских клубах, таких как Барселона, Реал Мадрид, Леванте, в качестве высокой заинтересованности игроком могут спонсировать расходы игрока на обучение, экипировку, транспорт.