Девятилетних детей стерилизовали в Японии

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Двое девятилетних детей были среди 25 тысяч человек, которые были стерилизованы во имя закона о национальной евгенике, принятого в Японии после Второй мировой войны, сообщил отчет, опубликованный японским законодательным органом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ИА EADaily. Согласно исследованию объемом 1400 страниц, опубликованному в понедельник, из 25 тысяч стерилизаций более 16 тысяч были проведены без одобрения пациентов. Многие из стерилизованных думали, что им сделали обычную операцию, такую как удаление аппендикса.

Доклад уже стал предметом критики. Некоторые обратили внимание на то, что авторы доклада не обсуждают, почему законодательство было отменено спустя почти 50 лет, и жалуются, что они вообще не указали причин, по которым такой закон был принят.

Закон, действовавший с 1948 по 1996 год, давал властям право стерилизовать людей против их воли, чтобы предотвратить рождение "некачественного потомства". Эта практика в первую очередь затрагивала людей с ограниченными возможностями и лиц с наследственными заболеваниями, причем стерилизация в основном проводилась с помощью хирургического вмешательства и лучевой терапии.

В 2019 году японское правительство официально принесло извинения за законодательство о евгенике и выплатило компенсацию в размере 3,2 млн иен всем пострадавшим.

Премьер-министр Синдзо Абэ присоединился к извинениям от имени правительства и заявил, что законодательство причинило "чрезвычайные страдания" жертвам.