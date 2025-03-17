  • 17 Марта, 16:39
  • BAIGENEWS

Девятиклассники из Актобе создали робота-лаборанта

Изобретение поможет школьникам на уроках физики и информатики.

Сегодня, 16:33
АВТОР
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Министерство просвещения Сегодня, 16:33
Сегодня, 16:33
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Фото: Министерство просвещения

Девятиклассники средней школы №3 города Шалкар Актюбинской области Арсен Сисенбай и Айдарбек Мирас разработали уникальный проект "робота-лаборанта", передаёт BaigeNews.kz.

Юные изобретатели создали устройство с использованием языка программирования C++ и микроконтроллера Arduino. Для управления роботом через смартфон они применили платформу RemoteXY, а схемы разработали с помощью Tinkercad. 

Робот-лаборант помогает в учебном процессе: он определяет необходимые инструменты, подсказывает, какие детали требуются для занятий по робототехнике, и напоминает о правилах безопасности. Это устройство облегчает проведение лабораторных и практических работ на уроках физики и информатики, делая обучение более наглядным и эффективным.

"Одноклассники стали больше интересоваться робототехникой и программированием. В какой-то степени наш робот облегчает учителям организацию лабораторных работ, а у ребят усиливает самостоятельность и интерес к инженерным профессиям", — рассказывают школьники.

Молодые изобретатели планируют усовершенствовать проект и в будущем внести вклад в автоматизацию образовательного процесса.

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