Девятиклассники средней школы №3 города Шалкар Актюбинской области Арсен Сисенбай и Айдарбек Мирас разработали уникальный проект "робота-лаборанта", передаёт BaigeNews.kz.



Юные изобретатели создали устройство с использованием языка программирования C++ и микроконтроллера Arduino. Для управления роботом через смартфон они применили платформу RemoteXY, а схемы разработали с помощью Tinkercad.

Робот-лаборант помогает в учебном процессе: он определяет необходимые инструменты, подсказывает, какие детали требуются для занятий по робототехнике, и напоминает о правилах безопасности. Это устройство облегчает проведение лабораторных и практических работ на уроках физики и информатики, делая обучение более наглядным и эффективным.

"Одноклассники стали больше интересоваться робототехникой и программированием. В какой-то степени наш робот облегчает учителям организацию лабораторных работ, а у ребят усиливает самостоятельность и интерес к инженерным профессиям", — рассказывают школьники.

Молодые изобретатели планируют усовершенствовать проект и в будущем внести вклад в автоматизацию образовательного процесса.