Девятиклассники из Актобе создали робота-лаборанта
Изобретение поможет школьникам на уроках физики и информатики.
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Девятиклассники средней школы №3 города Шалкар Актюбинской области Арсен Сисенбай и Айдарбек Мирас разработали уникальный проект "робота-лаборанта", передаёт BaigeNews.kz.
Юные изобретатели создали устройство с использованием языка программирования C++ и микроконтроллера Arduino. Для управления роботом через смартфон они применили платформу RemoteXY, а схемы разработали с помощью Tinkercad.
Робот-лаборант помогает в учебном процессе: он определяет необходимые инструменты, подсказывает, какие детали требуются для занятий по робототехнике, и напоминает о правилах безопасности. Это устройство облегчает проведение лабораторных и практических работ на уроках физики и информатики, делая обучение более наглядным и эффективным.
"Одноклассники стали больше интересоваться робототехникой и программированием. В какой-то степени наш робот облегчает учителям организацию лабораторных работ, а у ребят усиливает самостоятельность и интерес к инженерным профессиям", — рассказывают школьники.
Молодые изобретатели планируют усовершенствовать проект и в будущем внести вклад в автоматизацию образовательного процесса.
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