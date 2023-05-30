Девятиклассник скончался после драки в школе

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Причины смерти школьника расследуют в Западном Казахстане, передаёт BaigeNews.kz. 28 мая в детскую больницу Уральска из посёлка Щапова был доставлен школьник, который впоследствие скончался. Позже полиция задержала ученика той же школы, с которым у погибшего подростка произошел конфликт.

"28 мая этого года в 01:28 в детскую многопрофильную больницу Уральска доставлен несовершеннолетний Д., 2007 года рождения, который не приходя в сознание скончался в реанимационном отделении. Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований. По подозрению в совершении данного правонарушения задержан несовершеннолетний Н., 2008 года рождения", - сообщили в полиции.

Иная информация согласно статье 201 УПК РК разглашению не подлежит, отметили в ведомстве.