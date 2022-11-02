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24.kz Сегодня, 16:48
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Фото: 24.kz

Девять сёл остались без отопления в ВКО

Из-за аварии на газопроводе девять сёл Зайсанского района Восточно-Казахстанской области остались без отопления. Газа нет в домах 1700 абонентов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Хабар 24

Причины выясняют эксперты районной комиссии. Одна из версий - подземные газовые коммуникации могли раздавить грузовые автомобили. Место утечки уже определили, оно находится в районе села Айнабулак. 

Восстановить подачу газа коммунальные службы рассчитывают в ближайшие несколько часов. 

"Установлено, что утечка произошла на сварных швах магистрального газопровода в месте соединения муфты. В 12:00 отключена подача газа. Население Зайсанского района оповещено через социальные сети. Люди отнеслись с пониманием. На данный момент температура в городе плюс 10 градусов. Восстановительные работы продолжаются", - сообщил руководитель отдела ЖКХ Зайсанского района Данияр Сериков.

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#отопление #ВКО #газ
BaigeNews.kz
Сегодня, 16:48
70
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