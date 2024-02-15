Девять снежных лавин самопроизвольно сошли в горах Алматы

В Алматы по бассейну реки Киши были выявлены самопроизвольные сходы снежных лавин, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ГУ "Казселезащита".

По информации ведомства, с 8:00 до 15:00 часов 14 февраля было выявлено деевять лавин с общим объемом 4100 квадратных метров снега. Большинство лавин сошло в труднодоступных местах, вдали от дорог и объектов. Жертв и пострадавших нет.

"Заранее были установлены предупреждающие щиты. Выше ГК "Шымбулак" по бассейну реки Киши в Алматы был выставлен блок пост Департамента полиции и ГУ "Казселезащита" по ограничению доступа населения в зону лавинного риска. Также, о высокой степени лавинной опасности совместно с Департаментом по чрезвычайным ситуациям города Алматы была опубликована информация в СМИ с рекомендациями", - сообщили в "Казселезащита".

Напомним, 14 февраля в бассейнах рек Улкен и Талгар произошли самопроизвольные сходы снежных лавин.