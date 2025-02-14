Повышенные риски подтоплений грядущей весной ожидаются в девяти регионах страны, передает BaigeNews.kz.

Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций рассказал исполняющий обязанности председателя Комитета предупреждения ЧС Министерства по чрезвычайным ситуациям РК Асет Жилкайдаров. Данные рассчитали используя предварительный прогноз "Казгидромета".

Спикер отметил, что сегодня в Казахстане в случае прихода большой воды под угрозой затопления находятся 1223 населенных пункта. Для их защиты в регионах возвели свыше 576 километров дамб и валов. Отремонтировали и построили 822 километра дренажных систем, каналов и арыков.

"На опасных участках 74-х рек провели работы по укреплению дна и берега на протяжении 500 километров. Прошла очистка русел рек. Для оперативного реагирования на паводки создана группировка сил и средств с численностью более 37 тысяч человек, в состав которых вошли сотрудники МЧС, МВД, Нацгвардии и местных исполнительных органов. Количество техники составило более 13 тысяч единиц. 4 096 водооткачивающих и 640 плавательных средств. Подготовлено свыше 3500 пунктов приема пострадавшего населения. Определены средства жизнеобеспечения, техника Госматрезерва на случай разбронирования", - рассказал Асет Жилкайдаров.

В настоящий момент в повышенную готовность приведены воинские части гражданской обороны. На оперативном дежурстве находится спасательная авиация. Также на базе командных штабных машин созданы оперативные группы управления для передачи информации в зону возможных чрезвычайных ситуаций в режиме реального времени, подчеркнул Асет Жилкайдаров.