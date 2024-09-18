Девять погребений древнее египетских пирамид обнаружено в Татарстане

В Мензелинском районе Татарстана проведены раскопки памятника археологии "Новобиксинтеевский могильник", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет по охране предметов культурного наследия Татарстана.

"Во время раскопок выявлены 9 погребений первобытных людей каменного века. В погребениях находились каменные наконечники стрел, а также украшения из зубов оленя, бобра, глоточных зубов рыб, резцы сурка, шлифованные пластины из клыков кабана, округлые подвески из приуральского серпентинита", - говорится в сообщении.

По предварительным данным исследователей, захоронение древнее египетских пирамид более чем на полторы тысячи лет. Это кладбище относится к первобытным людям, которые еще не умели обрабатывать металл.

Выделяются два наиболее ярких погребения: первое – парное погребение женщины с ребенком. Ребенок (4-5 лет) был уложен между ног женщины. Могила была обильно посыпана охрой. В ногах усопших расчищено несколько сотен украшений, а также украшение из клыков кабана. Во втором погребении - скелет взрослого индивида. Погребение содержало такой же набор украшений, хотя и меньшем количестве. На шее костяка расчищено ожерелье из прекрасно отполированных клыков кабана.