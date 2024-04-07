Девять переливов через республиканские трассы зафиксировано в Казахстане

По состоянию на 7 апреля на автомобильных дорогах республиканского значения зарегистрировано девять переливов через проезжую часть общей протяженностью 3 430 метров в пяти областях, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Дороги размыло в Атырауской, Северо-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской и Костанайской областях.

К этому часу на автодорогах республиканского значения задействовано 253 единиц техники и 470 человек.

"На участках переливов были проведены работы по укреплению обочины мешкотарами с песком, произведена отсыпка инертных материалов и прокопка траншеи для отвода талых вод, установлены предупреждающие дорожные знаки и сигнальные столбики", — сообщил заместитель председателя комитета автомобильных работ МТ РК Галымжан Утенбаев на брифинге республиканского информационного штаба.

Он добавил, что для недопущения подтопления населенных пунктов совместно с МИО производится вынужденный разрыв дорожного полотна для пропуска талых вод в большом объеме.

Финансирование противопаводковых мероприятий предусмотрено в рамках выделенных средств на содержание автодорог.

Всего по республиканским автодорогам определено 396 паводкоопасных участков, 68 мостов и 650 водопропускных труб. Организовано круглосуточное дежурство и ежедневное патрулирование на всех паводкоопасных участках и дорожных сооружениях.