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  • Девять пакистанцев пытались незаконно пересечь казахстанско-кыргызскую границу
el.kz Сегодня, 10:20
57
Сегодня, 10:20
57
Фото: el.kz

Девять пакистанцев пытались незаконно пересечь казахстанско-кыргызскую границу

В Комитете национальной безопасности сообщили о задержании иностранных граждан, передаёт Baigenews.kz. Они пытались незаконно попасть в Казахстан.

"15 февраля 2023 года военнослужащими Департамента Пограничной службы КНБ РК по Жамбылской области совместно с сотрудниками ДКНБ и отдела полиции Меркенского района задержаны 9 граждан Исламской Республики Пакистан, которые  пытались  незаконно пересечь казахстанско-кыргызскую границу в Республику Казахстан", - говорится в сообщении. 

В отношении задержанных уполномоченным органом начато досудебное расследование.

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#граница #КНБ #незаконное пересечение
BaigeNews.kz
Сегодня, 10:20
57
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