Девять мощных вспышек на Солнце зафиксировали ученые 4 ноября

Девять мощных вспышек на Солнце зарегистрировали ученые в понедельник, 4 ноября, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на mir24.tv. Об этом сообщили в Институте прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

Первая солнечная вспышка M1.5 в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3883 (S06E44) произошла в 03:57 по московскому времени. Она длилась 10 минут. Следующую (M3.8) заметили там же в 04:40 мск. Она продолжалась 58 минут. В 07:34 по московскому времени ученые зафиксировали третью вспышку M1.4 в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3878 (N17W11), которая длилась семь минут.

"В 10:08 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3883 (S07E42) зарегистрирована вспышка M1.3 продолжительностью 19 минут. В 11:40 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3883 (S07E41) зарегистрирована вспышка M1.3 продолжительностью 12 минут. В 13:17 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3883 (S07E41) зарегистрирована вспышка M1.6 продолжительностью 27 минут", – проинформировали в институте.

Следующие три солнечные вспышки произошли в 17:28, 18:08 и в 18:38 по московскому времени. Все они были также класса М. Шесть из девяти вспышек на Солнце сопровождались нарушением КВ-радиосвязи.