Девять медалей против семи: как паралимпийцы Казахстана обошли олимпийцев

В столице Франции завершаются XVII летние Паралимпийские игры. Корреспондент BaigeNews.kz подвёл итоги Игр для Казахстана не только со спортивной точки зрения.

С Паралимпиады сборная Казахстана возвращается с девятью медалями в пяти видах спорта, заняв 39-е место в неофициальном общекомандном зачёте. Паралимпийскими чемпионами в 2024 году стали пауэрлифтер Давид Дегтярёв и дзюдоистка Акмарал Науатбек. Серебряными призёрами стали стрелок Еркин Габбасов, пловец Нурдаулет Жумагали и дзюдоист Ергали Шамей. Бронзу завоевали легкоатлет Дастан Мукашбеков, дзюдоисты Даяна Федосова, Зарина Раифова и Журкамырза Шукурбеков

Паралимпийская сборная РК установила сразу несколько рекордов. Во-первых, ранее за одну Паралимпиаду Казахстан не выигрывал сразу два золота и девять наград. Во-вторых, впервые в истории Казахстана появился двукратный паралимпийский чемпион (Давид Дегтярёв ранее выиграл золото в Токио) и завоёваны дебютные медали Паралимпиады в лёгкой атлетике и стрельбе. Надо отметить, что паралимпийская сборная Казахстана в Париже выиграла больше медалей, чем олимпийская – девять против семи.

Но кроме голов, очков, секунд, медалей и мест есть и другие не менее важные достижения, которыми может гордиться Казахстан.

Вперёд к победе, преодолевая трудности

Каждый из 44 спортсменов Казахстана, завоевавший право выступить на Паралимпиаде, достоин уважения и долгих аплодисментов. Преодолевая физические ограничения, паралимпийцы показывают соотечественникам пример того, что любые преграды, даже если они связаны со здоровьем, преодолимы, если у человека есть воля и стремление к цели.

На этой Паралимпиаде были случаи, когда казахстанским атлетам пришлось преодолевать ещё и спортивные травмы. Мы уже рассказывали, как старые травмы напоминали о себе чемпионке Акмарал Науатбек и вице-чемпиону Нурдаулету Жумагали. Не обошлось без повреждений и у дзюдоистки из Карагандинской области Даяны Федосовой, ставшей бронзовой призёркой.

"В самом начале первой схватки я проделывала коронный приём, у меня вдруг очень сильно щёлкнуло колено. Но получилось собраться, и выложиться, правда, была мысль, что в стойке мне будет тяжело и надо быстрее уходить в партер. Мне удалось поймать соперницу на болевой и победить. В схватке с японкой не было сомнений в своих возможностях, также пошла на болевой приём, но, к сожалению, не дотянула корпусом, и потом в середине схватки совершила ошибку, на мой бросок была контратака и я проиграла. Когда за бронзу я боролась с представительницей Турции, мне удалось одержать победу. Тогда уже нужно было сделать всё возможное, чтобы взять медаль", – сказала Федосова.

Немалую роль в восстановлении здоровья атлетов играют спортивные медики и массажисты, и казахстанские специалисты в имеющихся условиях справились со своей работой на отлично. Благодаря в том числе их стараниям паралимпийцы достигли больших высот.

За Казахстан болели французы

Второй немаловажный итог Паралимпиады для Казахстана – продвижение страны на международной арене. Благодаря победам паралимпийцев о Казахстане во Франции узнавало всё больше и больше людей.

Например, во время схватки Зарины Раифовой за бронзу казахстанцы на трибунах просили трибуны поддержать нашу соотечественницу и местные болельщики с удовольствием это сделали.

А вот серебряный призёр Паралимпиады Ергали Шамей в финале встречался с румынским спортсменом и, конечно, мог рассчитывать на симпатии местной публики. Также и казахстанские болельщики во весь голос поддерживали соотечественника и их голоса были слышны как минимум наравне с полным залом французов.

"То, как нас поддерживает народ и здесь, во Франции, и дома, в Казахстане – это очень важно. Поддержка отличная, болельщикам большое спасибо. В финале ставил цель выиграть золото, но ошибку сам совершил. На следующей возьму золото, будем готовиться. Наши победы вдохновляют казахстанцев на победы в жизни и спорте, на дзюдо всё больше людей приходит, много молодёжи и это радует", – поделился Ергали Шамей.

Даяна Федосова также отметила, что атмосфера была сумасшедшая в хорошем смысле слова.

"Очень сильные болельщики, во Франции большая поддержка. Когда нас выводили, трибуны ревели так, как будто рухнут трибуны. Но когда ты уже на татами, ничего не слышишь, не обращаешь внимания на это. Поэтому во время схватки это никак не мешало, не отвекало. Меня поразили французские болельщики, потому что когда я была на Паралимпиаде в Токио, к сожалению, был коронавирус, и у нас были пустые трибуны. И таких эмоций не удалось получить. Мои знакомые, которые сидели на трибунах, потом говорили, за меня французы так переживали", – сказала Федосова.

Не только французские болельщики поддерживали казахстанцев. Британец Майкл, проживающий долгое время в Париже, основательно подготовился к тому, чтобы поддержать сборную Казахстана. Благодаря дружбе с казахстанцами, находящимися во Франции, он раздобыл чапан и в нём приходил поддержать дзюдоистов. Активный болельщик получил от посла Казахстана во Франции Гульсары Арыстанкуловой ценный подарок – большой флаг нашей страны.

Главный тренер сборной Казахстана по парадзюдо Жандос Киянов отметил, что парадзюдо в нашей стране становится всё популярнее.

"Не все наши дзюдоисты реализовали свои возможности, над ошибками поработаем. Призёрами стали спортсмены из Астаны, Атырауской области и Карагандинской области. Дзюдо для слабовидящих всё больше регионов охватывает, развивается, желающих в Казахстане всё больше, на чемпионаты Казахстана всегда не меньше 100 участников приезжают", – сказал Киянов.

Он отметил, что часть казахстанцев, завоевавших лицензии, не прошли медкомиссию и не попали на Паралимпиаду.

"Некоторые атлеты не получили допуск, но они с нами тренируются, передают свои знания и мастерство", – сказал Киянов.

Победы не только в дзюдо, но и в плавании, стрельбе, лёгкой атлетике и пауэрлифтинге повысили интерес французов к нашей стране. В культурно-образовательный научный центр при посольстве Казахстана во Франции на чествование чемпионов и призёров Паралимпиады приходили не только казахстанцы, проживающие во Франции, но и местные жители.

"Мы все здесь болели, поддерживали. Рады, что паралимпийцы показали пример мужества и воли к победе. Мы организовали чествование, чтобы болельщики и спортсмены могли встретиться. Мы здесь поддержали максимально, в рабочее время следили за результатами через наши телефоны, в свободное время ходили семьями, с флагами. Для соотечественников важна такая поддержка", – сказала посол РК Гульсара Арыстанкулова.

Обмен олимпийскими значками

Не секрет, что во время Олимпийских и Паралимпийских игр за пределами спортивных арен идёт ещё одно неофициальное соревнование – обмен значками. В отличие от Азиатских Игр в Ханчжоу, где практически на каждом шагу болельщикам, журналистам и спортсменам предлагали обменяться значками волонтёры и местные коллекционеры, на Паралимпиаде подобная активность была замечена автором этих строк всего несколько раз, да и то возле олимпийской деревни.

Мужчина, коллекционирующий значки с 1986 года, демонстрировал свою коллекцию, предлагая прохожим обмен. В его богатой коллекции можно было найти значки олимпийской сборной Казахстана образца 1996 и 2004 годов. Автор этих строк внёс значки паралимпийской сборной Казахстана 2024 года в его коллекцию, чтобы они далее рассказывали болельщикам и коллекционерам о нашей стране, взамен забрав себе значок с олимпийскими кольцами. Казахстанскими значками тут же заинтересовались болельщики из Индии.

У другого коллекционера значков сборной Казахстана не оказалось, но и он получил их взамен на редкие значки и зимней Олимпиады-1994, где Казахстан дебютировал в качестве независимой команды.

Несмотря на успехи, предстоит работа

Радуясь успехам спортсменов, нельзя не сказать и о проблемах.

Руководитель Центра спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями Ержан Естаев рассказал, что результаты сборной РК на Паралимпиаде превзошли все ожидания, но от решения проблемных вопросов госорганы не отказываются.

"Результат очень хороший для наших спортсменов, взятые обязательства мы перевыполнили. Паралимпийский спорт в нашей стране развивается, всё больше людей спрашивают, как и где можно начать заниматься дзюдо, пауэрлифтингом, волейболом сидя, плаванием и другими видами. Все вопросы закрываются за счёт государства, в том числе зарплата спортсменам, участие в соревнованиях, экипировка. Но в регионах параспорт развивается неравномерно. Например, Атырауская, Жамбылская, Акмолинская, Карагандинская области, Астана в лидерах, но в других регионах ситуация пока не столь хорошая. По приезду, я так полагаю, будет большое совещание по этому поводу. В регионах должны подключаться к этому управления спорта. Президент страны Касым-Жомарт Токаев недавно сказал о том, что вертикаль власти должна быть выстроена в спорте, будем подключать регионы и работать совместно для развития параспорта в стране", – сказал Ержан Естаев.

Добавим, что со стороны руководства Национального паралимпийского комитета также проводится большая работа по поддержке спортсменов с ограниченными возможностями, построен и работает современный паралимпийский тренировочный центр.

Паралимпийский спорт в Казахстане однозначно на подъёме. И чтобы на Паралимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе у Казахстана было ещё больше медалей, необходимо начинать работу уже сейчас как на организационном уровне, так и самим атлетам и их тренерам.

Фото: Александр Шахбазов